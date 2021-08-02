Виновник смертельного ДТП в Энгельсе несколько месяцев скрывался в Москве

В суд Энгельсского района направлено уголовное дело о смертельном ДТП, которое произошло 3 мая 2020 года. По его итогу погиб 15-летний подросток. Виновника ДТП на время следствия заключили под стражу.

Ночью 3 мая пьяный 26-летний мужчина на своей «Chery А 13», ехал со стороны поселка Придорожный в сторону поселка Взлетный. В салоне автомобиля на переднем пассажирском сидении находился 15-летний юноша, не пристегнутый ремнем безопасности. После того как машина улетела в кювет, пьяный водитель не пострадал, а вот 15-летний пассажир получил травмы, от которых спустя четыре дня скончался в больнице.

Пока велось предварительное следствие, обвиняемый скрылся и его объявили в федеральный розыск. Позднее его задержали на территории Москвы.

Свою вину в гибели пассажира он не признал.