Начальник саратовской полиции снова отметил день ВДВ парашютным прыжком

Андрей Чепурной прыгнул с парашютом Фото: УМВД по Саратову

Сегодня, 2 июля, десантники празднуют день ВДВ. В саратовском аэроклубе имени Юрия Гагарина воспитанники клуба, спортсмены и десантники совершили учебно-тренировочные прыжки.

- В мероприятии по традиции принял участие начальник Управления МВД России по городу Саратову полковник полиции Андрей Чепурной. Вместе с ним на борту самолета АН - 2 были учащиеся кадетской школы-интерната №2 им. В.В. Талалихина и ребята из отдельной тактической группы «Десант» школы №43 имени В.Ф. Маргелова. Для школьников это не первые прыжки, прыгать с парашютом они начали с 14 лет. Так, на счету у кадета Ивана Мажерова уже 34 прыжка с парашютом, - сообщает пресс-служба городской полиции.

Находящийся сейчас в отпуске Чепурной отметила, что ему было вдвойне приятно прыгать в обществе школьников:

Компанию начальнику саратовской полиции составили школьники, спортсмены и десантники Фото: УМВД по Саратову

- Хотелось бы поблагодарить руководителя клуба, инструкторов, ведь работая с детьми, они дают им путевку в жизнь. Я первый свой прыжок совершил в 17 лет и это были незабываемые эмоции.

Завершилось мероприятие посещением школы, где возложили цветы к бюсту советского военачальника, Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова – командующего воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах.

Сегодня отмечается день ВДВ Фото: УМВД по Саратову

Напомним, в прошлом году Чепурной также прыгал с парашютом в день ВДВ.

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