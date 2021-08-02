За полгода на дорогах Саратова 63 раза сбивали детей

Дети пешеходы часто попадают под колеса машины Саратове Фото: ГИБДД по Саратову

По итогам полугодия на территории Саратовской области зарегистрировано 153 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков, в которых шестеро детей погибли и 167 получили различные травмы.

За полугодие на дорогах области совершено 63 наезда на несовершеннолетних пешеходов, причем в 31 случае они произошли на пешеходных переходах. На переходах пострадали 34 ребенка. Еще в 44 случаях дети переходили и перебегали дороги в неустановленных для перехода местах, причем в шести случаях дети находились при сопровождении взрослых.

Эта статистика подвигла саратовских автоинспекторов к проведению со 2 по 6 августа оперативно-профилактического мероприятия «Переходи правильно!» Сотрудники Госавтоинспекции нанесут предупредительные надписи вблизи пешеходных переходов, которые напомнят пешим участникам дорожного движения о соблюдении мер безопасности. Дорожные полицейские напомнят и водителям о соблюдении ПДД и мерах по снижению скоростного режима при подъездах к пешеходным переходам.