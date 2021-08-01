Володин: Главы что в Петровске, что в Вольске ждут непонятно чего

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Вячеслав Володин посетил Вольск. В этом году там начнется строительство набережной и пляжа. Володин предложил региональным властям взять на себя контроль за этими работами, чтобы местные власти не завалили проект и не нарушили сроки.

Так, реконструкция пешеходной улицы Революционной должна быть завершена в этом году, до минусовых температур. Однако есть опасения, что сроки могут быть сорваны. Если муниципалитет не успеет закончить работы, придется вернуть средства обратно в федеральный центр.

- Не сделают они Революционную – подключайтесь. Задача – в сентябре завершить объект. Вы нас подведете, потому что в рамках соглашения были взяты обязательства. Область обязана будет возвратить деньги, – сказал Володин.

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Зашел Вячеслав Володин и во двор, который осматривал два месяца назад. Тогда местная жительница рассказала про обрушившуюся стену, которая мешала проходу жильцов дома. Володин во время осмотра двора предложил не только решить вопрос с разрушающимся зданием, но и благоустроить весь двор. Однако за 2 месяца местные власти не смогли привести в порядок небольшой участок земли. Володин поручил Николаю Панкову подключиться к решению проблемы.

- Ждать у моря погоды. То же самое. Вот и все. Так у вас ничего не будет. Роман Викторович [Бусаргин], давайте берите на контроль. У них подрядчик не вышел. И они спокойно к этому относятся. У нас что в Вольске, что в Петровске главы в ожидании непонятно чего.

- Средства вам нашли. Кивать на то, что у вас денег нет, неправильно. Ну организуйте здесь работу. Сколько здесь они уже, эти канавы? - заметил Володин.

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Обсудили и ремонт тротуаров. В этом году будут отремонтированы подходы к объектам соцсферы и тротуары в исторической части города.

- Давайте ставить перед собой задачу – полностью благоустроить город, – сказал Володин и предложил вместе с жителями обсудить, где необходим ремонт в следующем году.