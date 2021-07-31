Полиция в Саратове задержала автомобильного вора и отпустила под подписку о невыезде

В Саратове полицейские задержали 18-летнего местного жителя по подозрению в краже из автомобилей.

Поймали его после того, как ночью на улице Одесская он разбил стекло в припаркованной «десятке» и вытащил из нее магнитолу, бортовой компьютер и пять тысяч рублей наличных. Как выяснилось при изъятии у него ворованных вещей, он в ту же ночь обчистил стоявшую на той же улице «Газель», откуда похитил автомагнитолу, бортовой компьютер, солнцезащитные очки и мобильный. Общая сумма украденного из двух авто оценивается в 30 тысяч рублей.

Не смотря на юный возраст, задержанный был неоднократно судим. Тем не менее, возбудив на него уголовные дела, правоохранители отпустили потрошителя машин на свободу под подписку о невыезде. Параллельно в полиции устанавливают, не пострадал ли от рук этого молодого человека кто-то еще.