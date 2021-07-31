В Волге утонул житель села Чардым

.

В Волге у села в Чардым Воскресенского района Саратовской области обнаружено тело утонувшего мужчины.

В полицию о страшной находке сообщил местный житель. который утром 31 июля увидел в Волге у берега на мелководье тело человека.

Личность погибшего уже установлена - это 52-летний житель села Чардым.

Следователи не нашли признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре. по предварительным данным, в воде тело пробыло не менее четырех дней.

Следователями Базарно-Карабулакского межрайонного следственного отдела СКР по Саратовской оласти устанавливаются обстоятельства смерти мужчины.