В Саратовской области самый дешевый набор минимальных продуктов питания

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Меньше всего денег на минимальный набор продуктов в Приволжском федеральном округе тратят жители Саратовской области.

Стоимость минимального набора, в который входят 30 продуктов в 11 группах составила в нашем регионе 4308,7 рублей.

Более того, в Саратовской области самый низкий уровень цен по шести продуктам питания из 30: по говядине, маслу подсолнечному, хлебу ржаному и ржано-пшеничному, маргарину, рису и яблокам.

- Несмотря на рост ряда продовольственных товаров, цены остаются по-прежнему существенно ниже российских, - заметили в минэкономики региона.