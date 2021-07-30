Самолет рейса «Сочи-Саратов» сообщил о неисправности бортового компьютера

Рейс задержался уже на полтора часа

Самолет Сочи – Саратов авиакомпании «Победа» не может пока вылететь из пункта назначения. Причина – неисправность бортового компьютера.

- После буксировки для запуска на магистральной РД ВС выполнило заруливание на стоянку по причине неисправности бортового компьютера, - сообщает телеграм-канал Авиаинцидент.

В 7.50 по московскому времени борт B-738, рег/VP-BPK, рейс PBD329 должен был вылететь из Адлера и прибыть в Саратов в 11.00 по местному времени. Сейчас прибытие, согласно онлайн табло аэропорта «Гагарин», перенесено на 12.30.