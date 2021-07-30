Трех женщин сбили на переходах в Саратове

ДТП на улице Чернышевского Фото: ГИБДД по Саратову

В Октябрьском районе Саратова утром 29 июля на улице Чернышевского у дома № 113 сбили женщину.

В 8.05 51-летняя местная жительница решила перебежать по переходу дорогу несмотря на то, что для пешеходов уже загорелся красный сигнал светофора. Женщина попала под колеса Suzuki под управлением 45-летнего мужчины. Виновница ДТП с различными травмами доставлена в больницу.

Еще два пешехода пострадали вечером в минувший четверг. У дома № 45 по улице Астраханской Фрунзенского района 62-летняя женщина угодила под LADA Vesta, которой управлял молодой, 23-летний водитель. Здесь вина водителя – он не пропустил пешехода на переходе. Пострадавшая женщина госпитализирована.

Еще одна женщина, 57 лет, пострадала в Кировском районе при попытке перейти дорогу по переходу напротив дома № 58 по проспекту 50 лет Октября. 24-летний водитель LADA Priora сбил ее, нарушив правила проезда перехода. Пострадавшая также доставлена с травмами в медучреждение.