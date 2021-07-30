Житель Балашова избил и изнасиловал подругу у себя дома

В Саратовской области будут судить 46-летнего местного жителя по обвинению в изнасиловании и иных сексуальных действиях.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его жертвой стала 45-летняя женщина.

По версии следствия, они были приятелями, в частности, мужчина несколько раз ремонтировал автомобиль женщины. Вечером 6 мая он пригласил даму к себе. Однако встреча не стала приятной: злоумышленник набросился на гостью с кулаками, ударив не менее 15 раз по лицу и телу. После этого, угрожая ножом, изнасиловал.

Пострадавшая вызвала полицию, когда насильник уснул.

Сейчас мужчина арестован, но не признал вину. Дело передано в суд.

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