Мэрия: дети-инвалиды не получат бесплатного доступа в бассейн «Саратов»

Заместитель главы администрации Саратова по социальной сфере Александр Бурмак прокомментировал публикацию «КП-Саратов» о борьбе горожанки за бесплатный бассейн для детей-инвалидов.

Напомним, на протяжении четырех лет жительница Саратова Татьяна Сазонова пытается добиться уравнивания взрослых инвалидов и детей с ограниченными возможностями в бесплатном посещении бассейна. Чиновники продолжают предлагать полумеры:

- Мы активно работаем над развитием спорта в Саратове. Есть жители города, которым нужно заниматься спортом, хочется это делать, но требуются подходящие для этого условия. Я сейчас имею в виду людей с ограниченными возможностями здоровья. Управлением по физической культуре и спорту администрации города разработан проект изменений в решение Саратовской городской Думы, предусматривающий расширение действующего перечня льготных категорий граждан, которые смогут пользоваться услугами бассейна «Саратов». Предлагаемым проектом в перечень льготных категорий включены инвалиды категории «ребенок-инвалид», и лица, сопровождающие инвалидов категории «ребенок-инвалид» со скидкой по оплате 50%. Подчеркну, что это расширение, раньше категории «ребенок-инвалид» и его сопровождающего не было в документе. Поэтому предполагается установить новый перечень, предоставив льготы ребятам. Хочу также отметить, что для бесплатных занятий плаванием детей-инвалидов функционирует Областная комплексная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «Реабилитация и физкультура», - ответил «Комсомолке» Бурмак.

Тем временем, Сазонова также обращала внимание на то, что занятия в «РиФ» зачастую проходят в неудобное для ребят и родителей время, у многих просто нет возможности посещать занятия.

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