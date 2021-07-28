Четыре года саратовские власти игнорируют просьбу сделать бассейн бесплатным для детей-инвалидов

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С 2017 года жительница Саратова Татьяна Сазонова пытается добиться бесплатного бассейна для детей-инвалидов. Пока что результата она не достигла.

Отчаявшись и «отбив пороги» всех инстанций, женщина вновь обращается к депутатам Госдумы.

- Президентом принимаются новые меры поддержки детей-инвалидов, Саратовская гордума и мэрия четыре года игнорируют интересы таких детей. Четыре года назад создана петиция и ведётся постоянная переписка с мэрией и гордумой, Уполномоченный по правам ребёнка (Татьяна Загородняя – прим. ред.) поддерживает общественную инициативу, - сообщает Татьяна.

Горожанка уточняет, что для взрослых инвалидов посещение бассейна бесплатно. Ей кажется странным то, что не приняты аналогичные решения в отношении детей с ограниченными возможностями:

- Такое неравноправие заложено в Решении городской думы Саратова от 06.09.2012 года №17-211, - уточняет Татьяна.

- Комитет мэрии 27.07.2021 года ответил, что проект про льготу детям-инвалидам внесён в городскую Думу, но не об отмене полностью оплаты. Мы даже не поднимаем вопроса о льготах сопровождающим детей-инвалидов, - возмущена женщина.

Горожанка просит дать детям-инвалидам, которых в городе без малого 2,5 тысячи, возможность бесплатно посещать бассейн «Саратов» или школьные бассейны по месту проживания.

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