Умершая в Саратове от коронавируса 20-летняя девушка страдала диабетом

Девушка в Саратове умерла от коронавируса в 20 лет

В Саратовской области среди 14 погибших от коронавируса за минувшие сутки оказалась 20-летняя девушка. Это пока единственный в регионе случай смерти в таком юном возрасте от COVID-19 среди взрослых.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном минздраве, девушка поступила в реанимационное отделение ковидного госпиталя уже в крайне тяжелом состоянии. Ей становилось все хуже поэтому она сразу была подключена к ИВЛ.

- Наблюдалась отрицательная динамика в виде нарастания явлений полиорганной недостаточности, остановка кровообращения.

У пациентки была также сопутствующая патология - инсулинзависимый сахарный диабет с кетоацидозом, - уточнили в минздраве.

Напомним, очбщее число умерших от COVID-19 в Саратовской области с начала пандемии достигло 1680 человек.