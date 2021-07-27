Дом Офицеров в Летке будет окружать большой парк

Вячеслав Володин осмотрел Дом офицеров в Энгельсе. Напомним, в июне он сообщил, что найдены средства на разработку проектной документации по реставрации здания историко-культурного наследия.

Еще в 2019 году Володин встречался с жителями Энгельса, ветеранами, членами общественных советов. Они просили сохранить историческое здание.

Проект на реставрацию должен быть разработан до конца года. Вячеслав Володин сказал, что как только документация будет готова, начнется поиск финансирования на первый этап, чтобы начать работы уже в следующем году.

- Потому что, скорее всего, для того, чтобы сохранить Дом Офицеров, потребуются достаточно большие денежные средства. У нас получается замечательная зона отдыха: вот здесь сейчас сквер, будет еще Дом Офицеров отреставрирован, затем парковая зона расширится. Снос ветхого и аварийного жилья начнем в этом году. И у нас получится хороший – не только городского, но и областного значения – парк отдыха с восстановленным зданием, - сказал Володин.

Напомним, в планах после расселения аварийных домов создать в Летном городке Энгельса большой парк, соединив его с созданным сквером и отреставрированным Домом офицеров. Напомним, курировать реализацию этого проекта будет Александр Стрелюхин.