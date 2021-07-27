За сутки еще 245 человек заразились коронавирусом в Саратовской области

В Саратовской области за сутки выявлено еще 245 случаев коронавируса. Выздоровели за сутки 187 человек.

Больше всего в Саратове — 99, в Энгельсском районе — 35, в Балаковском — 27, в Балашовском — 11.

Среди заболевших 73 человека старше 60 лет и 27 детей до 14 лет.

По клиническому течению болезни с пневмонией — 84, с признаками ОРВИ — 161.

Среди заболевших 242 — с установленным источником заражения, завозные случаи — 3.

Общее количество заболевших COVID-19 в Саратовской области с начала пандемии составило 72 054 человека, выздоровели 67 319 человек.