Саратовские чиновники начали работать над проектом нового пляжа на Улешах

Сегодня, 26 июля, саратовские чиновники обсудили проект нового пляжа в микрорайоне Улеши в Заводском районе Саратова. Подробности сообщил в своём Instagram мэр Михаил Исаев. Напомним, после открытия «Пляжа покорителей Волги» расширить прибрежную зону и обустроить ещё несколько мест для отдыха у воды предложил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Исаев пишет, что в сегодняшнем совещании приняли участие профильные ведомства городской администрации, ГИМС и депутат облдумы Андрей Воробьев, который рассказал, что жители Заводского часто обращаются насчет нового пляжа. - Генпланом предусмотрено создание здесь рекреационной зоны с набережной и пляжем. Даны поручения начать работу по установке владельцев земельных участков и объектов, расположенных на них. В ближайшее время изучим территорию с воды, - сообщил мэр.

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