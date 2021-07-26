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Общество26 июля 2021 15:39

Радаев поручил организовать сельхозярмарки не только по выходным

Цены на них должны должны постоянно снижаться
Источник:kp.ru
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Ярмарка на Театральной площади в Саратове

Ярмарка на Театральной площади в Саратове

В ходе "прямой линии" 26 июля губернатор Саратовской области Валерий Радаев обратил внимание районных властей на цены на сельскохозяйственную продукцию.

Она рассказал о многочисленных жалобах на повышение цен на овощи, которые поступают от жителей Саратовской области. При этом Радаев отметил, что сейчас на рынки области начала поступать подорожавшая ранее сельхозпродукция из соседних регионов и от местных производителей. Цены на нее пошли вниз, задержаться они могут точечно только в ряде сетевых магазинов.

- Нужно не выходного дня ярмарки проводить, а ежедневные, - сказал губернатор.