Радаев поручил организовать сельхозярмарки не только по выходным

Ярмарка на Театральной площади в Саратове

В ходе "прямой линии" 26 июля губернатор Саратовской области Валерий Радаев обратил внимание районных властей на цены на сельскохозяйственную продукцию.

Она рассказал о многочисленных жалобах на повышение цен на овощи, которые поступают от жителей Саратовской области. При этом Радаев отметил, что сейчас на рынки области начала поступать подорожавшая ранее сельхозпродукция из соседних регионов и от местных производителей. Цены на нее пошли вниз, задержаться они могут точечно только в ряде сетевых магазинов.

- Нужно не выходного дня ярмарки проводить, а ежедневные, - сказал губернатор.