На стройке инфекционной больницы в Елшанке не хватает рабочих

На стройке инфекционной больницы

На строительстве инфекционной больницы в Саратове ежедневно задействованы 300-400 человек и более 50 единиц техники. И тем не менее, людей не хватает. Это признал председатель правительства региона Роман Бусаргин. Он сообщил в своем Телеграм-канале, что подрядчики все время ссылаются на острую нехватку рабочих рук, при чем как подсобников так и узких специалистов.

- Инфекционная больница – уникальный для региона объект, объединивший усилия всех крупных застройщиков. Объем работ колоссальный, ограниченные сроки…. Речь идет о нехватке рабочих рук (от подсобников до узких специалистов) на территории области в 2021 году из-за огромного количества строительных объектов, на которые в текущем году беспрецедентное финансирование в размере 50 млрд рублей. Подрядчики готовы сотрудничать с небольшими организациями, ждем и самозанятых специалистов, - объяснил Бусаргин.

По вопросам участия в строительных работах можно обратиться в комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве. Телефон: 8 (8452) 26-20-02. Электронная почта: Kom-kapstroy@saratov.gov.ru

Бусаргин напомнил, что средства из федерального бюджета выделены полностью, принято принципиальное решение о деньгах на покупку современнейшего медицинского оборудования. На дополнительные виды работ добавлены деньги из областного бюджета.