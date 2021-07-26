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Общество26 июля 2021 13:23

Жительница Саратова покурила в самолете из Сочи и в аэропорту ее встречала полиция

Полиция в аэропорту "Гагарин" была уведомлена о прилете нарушительницы порядка
Источник:kp.ru
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Пассажирку рейса «Сочи-Саратов» в аэропорту Гагарина 25 июля встречали с полицией.

29-летняя саратовчанка не выдержала двух часов без курения и решила «посмолить» сигарету в туалете самолета прямо во время перелета в Саратов. За этим ее застали представители экипажа и сообщили в аэропорт прибытия об инциденте – курить в самолетах строжайше запрещено.

В аэропорту «Гагарин» пассажирку проводили в дежурную часть и составили на нее протокол об административном нарушении. Курение в самолете обошлось женщине в 500 рублей штрафа.