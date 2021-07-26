Задержаны пятеро подозреваемых в нападении на полицейских у кафе «Кофе и шоколад»

На полицейских напали возле кафе "Кофе и шоколад" Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове задержали пятерых молодых людей, которые подозреваются в нападении на полицейских ночью 24 июля. Они задержаны в рамках уголовного дела о применении насилия к сотрудникам полиции.

Около часа ночи 24 июля четверо сотрудников отдела полиции № 6 в составе УМВД России по городу Саратову на проспекте Кирова вмешались в конфликт двух групп молодых людей и потребовали прекратить драку. В ответ одна из групп переключилась на сотрудников полиции, принялась наносить им удары руками и ногами, а одному из полицейских порезали руку ножом. В последствии четверо сотрудников полиции госпитализированы в лечебные учреждения.

Как сообщили в СУ СКР по региону, личности нападавших в кратчайший срок установлены полицией, всех доставили в следственный орган.

Следователем СК за избиение полицейских задержаны двое 17-летних, двое 18-летних и один 19-летний молодые люди. С ними проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения.