Экс-сенатор от Саратова Людмила Бокова стала проректором подмосковного ВУЗа

Людмила Бокова

Бывшая сенатор от Саратовской области, занявшая в 2020 году должность замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Людмила Бокова , стала проректором подмосковного ВУЗа.

Согласно информации о руководстве Московского государственного областного университета, опубликованной на сайте ВУЗа, Бокова стала проректором по профессиональному образованию.

Напомним, проработав в должности замминистра девять месяцев, Бокова попросила освободить её от полномочий.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.