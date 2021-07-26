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Общество26 июля 2021 10:25

Экс-сенатор от Саратова Людмила Бокова стала проректором подмосковного ВУЗа

Людмила Бокова стала замректора по профессиональному образованию
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Людмила Бокова

Людмила Бокова

Бывшая сенатор от Саратовской области, занявшая в 2020 году должность замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Людмила Бокова , стала проректором подмосковного ВУЗа.

Согласно информации о руководстве Московского государственного областного университета, опубликованной на сайте ВУЗа, Бокова стала проректором по профессиональному образованию.

Напомним, проработав в должности замминистра девять месяцев, Бокова попросила освободить её от полномочий.

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