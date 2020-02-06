Людмила Бокова депутатам Саратовской облдумы: Я не говорю вам «до свидания»

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:03:07+03:00

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В Саратовской областной думе началось внеочередное, 41-е заседание.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Людмила Бокова приехала на заседание уже в новой должности. Напомним, она до назначения в правительство РФ была сенатором Саратовской области от регионального парламента.

Спикер Александр Романов вручил ей букет, памятный сувенир и выразил уверенность, что она будет работать в интересах страны и области.

Бокова в ответном слове высказала «слова любви областной думе». Она поблагодарила за поддержку в законодательных инициативах и «вопросы, которые вы задавали».

- Я не говорю вам «до свидания», а говорю «до новых встреч». Одной из основных задач вижу для себя помогать Саратовской области на новом месте. Важно, чтобы проекты цифровой экономики имели полную реализацию на территории Саратовской области.

Нам необходимо министерство цифрового развития — горячо поддерживаю решение губернатора о его создании. Проектов и задач очень много.

Мои двери всегда открыты, рада вас видеть, — сказала Людмила Бокова.

ИСТОЧНИК KP.RU