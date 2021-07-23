Водитель КамАЗа в Энгельсе снес столб и погиб

ДТП в Энгельсе 23 июля Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вечером 23 июля, в 17.30, произошло смертельное ДТП на проспекте Химиков в Энгельсе.

У дома № 1/3 грузовик КамАЗснес бетонный столб.

По предварительным данным ГИБДД, 65-летнему водителю стало плохо за рулем, он потерял управление машиной и допустил наезд на столб.

В результате водитель погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Медицинской экспертизе предстоит установить, погиб водитель из-за удара о столб или ранее. Все обстоятельства выясняются.