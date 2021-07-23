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Происшествия23 июля 2021 21:09

Водитель КамАЗа в Энгельсе снес столб и погиб

Экспертиза установит, что послужило причиной гибели мужчины
Источник:kp.ru
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ДТП в Энгельсе 23 июля

ДТП в Энгельсе 23 июля

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вечером 23 июля, в 17.30, произошло смертельное ДТП на проспекте Химиков в Энгельсе.

У дома № 1/3 грузовик КамАЗснес бетонный столб.

По предварительным данным ГИБДД, 65-летнему водителю стало плохо за рулем, он потерял управление машиной и допустил наезд на столб.

В результате водитель погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Медицинской экспертизе предстоит установить, погиб водитель из-за удара о столб или ранее. Все обстоятельства выясняются.