Саратовцы заметили подорожавший хлеб, несмотря на обещание министра

Фото из соцсети

Вчера в одном из сообществ Саратова в соцсети пользовательница Мария Саратовская опубликовала фото дорогого батона.

Ценник гласит, что «Батон нарезной новый» стоит 71 руб. 90 коп. Горожанка уточнила, что продается такой дорогой хлеб в супермаркете «Перекресток».

Комментаторы пишут, что купить дешевый хлеб в городе вполне возможно, а высокие цены – привычная практика этой сети магазинов.

Напомним, намедни министр сельского хозяйства Роман Ковальский пообещал, что социально значимые сорта хлеба, выпускаемые на получающих государственные субсидии предприятиях, не будут дорожать в течение одного-двух месяцев.

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