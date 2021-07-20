Саратовский министр пообещал, что хлеб не будет дорожать еще два месяца

Министр сельского хозяйства пообещал не повышать цены на хлеб Фото: Александр Уриевский

Министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский прокомментировал слухи о возможном подорожании хлеба.

- Основным сырьем для производства хлеба и основной частью затрат в себестоимости является пшеничная мука, стоимость которой с начала 2021 года стабильно снижается, - сказал министр.

Ковальский пояснил, что остальные ингредиенты хлеба, масло и маргарин, составляют небольшую часть стоимости конечного продукта и на ценник не повлияют.

Также Ковальский отметил, что с марта этого года хлебопекарные производства области получают компенсацию затрат – два рубля за килограмм.

- Размер средств господдержки составил 26,3 млн. рублей, в т.ч. 25,8 млн. рублей поступило из федерального бюджета, полмиллиона – из областного, - поделился министр, уточнив, что компенсация носит заявительный характер и предоставляется при условии сохранения отпускных цен..

- Все крупные хлебозаводы не повышали отпускные цены на социально-значимые сорта хлеба (ржано-пшеничный, из муки пшеничной 1 сорта, батоны) с июля 2020 года, т.е. уже более года. В связи с высоким процентом освоения средств компенсации область получит дополнительные средства федерального бюджета, что позволит сохранять цены еще в пределах одного-двух месяцев», – обнадежил зампред.

Напомним, в начале декабря 2020 года уже произошел скачок цен на хлеб. Ценник на горчичный батон в «Магните» тогда достиг 72 рублей. Руководство магазина тогда объяснило это технической ошибкой, а минсельхоз организовал встречу с представителями хлебопекарной промышленности. На ситуацию обратил внимание и депутат ГД Николай Панков.

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