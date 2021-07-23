Молодой саратовец до смерти забил пьяного человека чайником

Трагедия разыгралась в Ленинском районе Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова 25-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, свою вину он признал, раскаялся и был арестован.

По версии следствия, вечером 18 июля он вместе с подругой возвращались домой и встретили 64-летнего знакомого. Тот был пьян и начал оскорблять молодого человека и его родителей. Оскорбленный парень ударил обидчика по голове кулаками, а также бросил в него камнем.

Когда раненый упал и потерял сознание, молодой человек вместе с девушкой занесли его к ней в квартиру, где оказали первую помощь.

Однако, когда мужчина пришел в себя, ссора разгорелась с новой силой. На этот раз парень бил обидчика по голове электрочайником, стеклянной бутылкой, деревянной щеткой. Потом он за ноги вытащил пострадавшего на лестницу и оставил там. Раненого позже нашли соседи, которые вызвали медиков, но мужчина скончался на следующий день.

Мужчина был отправлен под арест Фото: СУ СКР по Саратовской области

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