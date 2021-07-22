Прокурор Саратовской области объявил очередную порцию предостережений Исаеву

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В Саратове есть серьезное отставание от календарного графика выполнения работ по ремонту тротуаров, фиксируется ненадлежащее состояние автомобильных дорог, проблемы с управлением многоквартирными домами, с организацией работы по сбору и вывозу ТКО. Об этом прокурор Саратовской области Сергей Филипенко лично сообщил главе администрации города Михаилу Исаеву и его подчиненным на совещании в прокуратуре.

Проверки подтвердили, несмотря на то, что некоторые подрядчики своевременно не приступили к ремонту тротуаров, администрации районов Саратова бездействовали и не предприняли никаких мер по предъявлению им претензий. Более того, с одним из подрядчиков контракт расторгнут по соглашению сторон вместо внесения допустившего просрочку исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков.

Из-за этого сорваны графики выполнения работ на ул. Большая Горная, Навашина, Жуковского, Железнодорожной, Большой Казачьей и Хользунова.

Кроме того в Саратове до сих пор не выбран способ управления в 300 многоквартирных домах, Однако органами местного самоуправления не принято мер по организации выбора способа управления домами.

Вызывают вопросы многочисленные нарушения сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения Саратов». При этом, администрация Саратова, как сторона концессионного соглашения, не принимает мер по понуждению ООО «КВС» к исполнению обязательств.

- Кроме этого, городские чиновники не выполняют 325 судебных актов, каждый из которых принят по социально-значимому вопросу и непосредственно затрагивает права и законные интересы жителей города.

Администрации необходимо обратить внимание на риски реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, поскольку ряд строящихся домов для переселенцев имеет низкую степень строительной готовности, - уточнили в областной прокуратуре.

Прокурор области объявил предостережение главе администрации Михаилу Исаеву.