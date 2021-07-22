Коронавирус в Саратовской области унес жизни 47 медработников

Почти три тысячи медработников заразились коронавирусом на рабочем месте Фото: Александр Уриевский

В 2021 году в Саратовской области заразились коронавирусом на рабочем месте и получили выплаты 2853 медработника. Еще на 61 врача поданы документы и выплаты оформляются.

Как уточнил на брифинге 22 июля первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов, с начала пандемии 47 врачей скончались от коронавируса, при этом 18 случаев были напрямую связаны с выполнением служебных медицинских обязанностей в том числе, в «красных зонах».