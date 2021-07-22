Коронавирусом в Саратовской области переболели более 4,5 тысяч детей

С начала пандемии в Саратовской области у детей было выявлено 4693 случая коронавируса.

Из этого числа 250 детей – младенцы возрастом до года. Об этом на брифинге 22 июля расскзал первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

Госпитализировали в медучреждения 677 детей. Кроме единственного случая смерти, больше погибших от коронавируса детей не было.

Сейчас в инфекционных госпиталях 38 несовершеннолетних, у 24 из них выявили коронавирус.

- 36 лет было мужчине, который умер минувшей ночью. Видим, что вирус ранее затрагивал преимущественно старшее поколение, но инфекция молодеет, - отметил Станислав Шувалов. призвав всех получить прививку от коронавируса.