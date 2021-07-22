В Саратовской области зафиксируют на видео 170 тысяч часов выборного процесса

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В Саратовской области к Дню единого голосования на 625 избирательных участках установят видеокамеры круглосуточного наблюдения – по две на каждом из них. В остальных 1150 пунктах народного волеизъявления разместят по одному альтернативному средству видеофиксации.

Напомним, 17, 18 и 19 сентября на территории области пройдут выборы депутатов Госдумы, а в ряде районов - также органов местного самоуправления.

Как пояснили "КП-Саратов" в региональном избиркоме, под видеонаблюдением окажутся места работы со списками, выдачи и погашения бюллетеней, сейфы, где хранятся сейф-пакеты и избирательная документация, стационарные и переносные ящики для голосования.

Таким образом, будет создано не менее 170 тысяч часов видеоархивов выборного процесса.

Всего на российских избирательных участках установят более 100 тысяч камер. Это в 2,5 раза больше, чем на предыдущих выборах.

Как считают эксперты, видеонаблюдение сделает избирательный процесс прозрачным.