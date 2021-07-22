В Саратовской области женщины болеют коронавирусом почти в два раза чаще мужчин

Прививка помогает не умереть от коронавируса
Фото: Александр Уриевский
Всего из числа заболевших в Саратовской области 27 тыс. мужчин и 43 тыс. женщин.
У находящихся сегодня в госпиталях 2224 пациентов пневмония и коронавирус одновременно.
Сейчас получают кислородную поддержку 88 пациентов, и почти двух с половиной тысяч коек в коронавирусных госпиталях сейчас свободны 287. Об этом рассказал на брифинге первый министр здравоохранения Станислав Шувалов.
Он напомнил о том, что вакцинация единственный надежный способ противостоять смерти от коронавируса.
В регион пришло 565 тыс. доз вакцины с начала ее изготовления.
- Напомню, что из 267 тыс. привитых заболело только 0,14%, при этом 77% из этих людей (361 человек) перенесли болезнь без симптомов или в легкой форме.