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Общество22 июля 2021 11:00

Гидролог: Волга будет зеленой до конца лета

Локально водоросли может отбить от пляжей
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Волга начала цвести

Волга начала цвести

Гидролог гидрометцентра Саратовской области Александр Сурков рассказал «КП-Саратов» о том, когда Волга перестанет цвести.

Напомним, в начале недели саратовцы обеспокоились из-за позеленевшей воды. В этом году Волга цветет сильнее, чем в последние два года.

Сурков сообщил, что вода позеленела из-за жары. Также гидролог отметил, что 19 июля был зафиксирован температурный рекорд – Волга прогрелась до 28 градусов.

Специалист рассказал, что цветение Волги – явление ежегодное и вызывать особое удивление не должно. Отцвести вода уже не отцветет, но локально из-за усилившегося ветра сине-зеленые водоросли может отбить от берегов пляжей.

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