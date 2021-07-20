Синоптики: Волга сильно зацвела из-за жары и безветрия

В Саратове зацвела Волга

В последние несколько дней жители Саратова всё чаще стали обращать внимание на позеленевшую Волгу. Цветение реки стало предметом бурного обсуждениях в соцсетях.

«КП-Саратов» связалась с замначальника областного гидрометцентра Светланой Цветайло. Синоптик рассказала, что цветение воды связано с повышенным температурным фоном (достаточно, чтобы температура стабильно держалась выше +24°С) и отсутствием устойчивого ветра, который способствовал бы перемешиванию воды. Из-за этого вода застоялась и начала цвести.

Специалист поделилась воспоминаниями о студенчестве, рассказав, что в те годы она с одногруппниками занималась изучением цветения воды. Цветайло считает, что катастрофы в сегодняшней ситуации нет. Вероятно, за два года без сильной жары саратовцы попросту отвыкли от зеленой Волги.

С изменением температурного режима и усилением ветра, которые как раз произойдут во второй половине этой недели, должно будет и прекратиться (или уменьшиться) цветение. Цветайло посоветовала также обратиться завтра за более подробными разъяснениями к начальнику гидрологов Александру Суркову. Сегодня его нет на месте.

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