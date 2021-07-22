В пруду поселка Воробъевка утонул мужчина

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В ночь с 19 на 20 июля в Заводском районе Саратова пропал 33-летний мужчина.

Как установили следователи регионального СУ СКР, мужчина ночью общался с приятелями во дворе своего дома на улице Волгодонская. Собравшись домой, мужчины решили прежде искупаться на пруду в поселке Воробъевка, о чем 33-летний мужчина предупредил свою сожительницу. Домой он не вернулся.

Весь день 20 июля его искали, сожительница написала заявление в полицию, к поиску были привлечены сотрудники областной службы спасения. 21 июля при обследовании пруда, водолазы обнаружили его тело.

Повреждений на теле при внешнем осмотре не обнаружено, назначено судебно-медицинское исследование.