Николай Бушуев раскрыл манипуляции коллег по Саратовской областной думе

Николай Бушуев

Председатель комитета Саратовской областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению Николай Бушуев (фракция «Единая Россия») прокомментировал заявление депутата-коммуниста Владимира Есипова о якобы имеющей место быть попытке скрыть в бюллетенях партийную принадлежность кандидатов. Представитель КПРФ, числящийся зампредом данного комитета, вероятно, намеренно вводит людей в заблуждение, либо совершенно не разбирается в законотворчестве, полагает Бушуев.

- Коллеги-коммунисты вновь заврались в попытке поймать политический хайп. Спустя месяц после рассмотрения вопроса о внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области, в частности, в региональные законы о выборах в органы местного самоуправления, депутатов областной Думы и Губернатора, они решили вернуться к нему и, полностью переиначив суть, заработать на этом политические очки. В частности, утверждая, будто в региональном парламенте предложили не указывать партийную принадлежность кандидатов в депутаты, если их больше десяти в бюллетене.

Напомню господам коммунистам, что этот вопрос подробно рассматривался в июне прошлого года на рабочей группе, на заседании комитета и непосредственно областной Думе, где лично я специально для них разъяснял все предлагаемые поправки для приведения регионального закона в соответствие с федеральным законодательством. Похоже, коротка память у некоторых товарищей. Повторю ещё раз – в случае, когда в избирательный бюллетень внесено более 10 фамилий кандидатов, избирком имеет право по согласованию с Центральным избиркомом представить сведения о них не в бюллетене, а в информационном материале и разместить его в кабине для голосования или на стенде. То есть партийная принадлежность в любом случае будет указана. И уж точно в «Единой России» не собираются ничего скрывать. А вот то, что депутаты от КПРФ в очередной раз обманывает людей, вводят их в заблуждение – лишь подтверждает, что сказать своим избирателям им нечего, – подчеркнул Бушуев.