Прокуратура заинтересовалась погибшей в Саратове во время родов школьницей

Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту смерти в одном из роддомов облцентра 17-летней девушки.

Напомним, 17 июля забеременевшую в 16 лет жительницу Базарного Карабулака доставили в тяжелом состоянии в роддом. У школьницы начались преждевременные роды, срок составлял восемь месяцев. Советник министра здравоохранения области Александр Колоколов сообщил, что медики предполагают отравление неизвестным веществом.

В пресс-службе прокуратуры рассказали о начале проверки. Сейчас устанавливается причинам смерти девушки.

- Одновременно прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будут выясняться условия проживания несовершеннолетней, дана оценка действиям (бездействиям) законных представителей, причины и условия, способствовавшие данным обстоятельствам, - говорится в сообщении надзорного органа.

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