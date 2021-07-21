В Саратове скончалась основатель регионального центра экспертизы в строительстве Светлана Севостьянова

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20 июля на 82-м году жизни, после болезни, умерла Светлана Севостьянова, под руководством которой в 1992 году был создан Региональный центр по ценообразованию в строительстве при институте «Саратовгражданпроект».

Учреждение занималось разработкой территориальных расценок на строительные работы, экспертизой проектно-сметной документации объектов областного и федерального заказов, в том числе, и объектов социального заказа - школ, больниц и т.д.

Эта работа позволила эффективно расходовать средства областного и федерального бюджетов на объекты капитального строительства.

В 2001 центр стал государственным учреждением, а в 2006 году он был переименован в ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве».

В последние годы Светлана Севостьянова руководила отделом ценообразования и мониторинга цен строительных ресурсов центра.

- Ее прекрасные человеческие качества, высочайшее мастерство и инициативность снискали уважение, признание и огромный авторитет. Друзья и коллеги запомнили ее как светлого человека и настоящего профессионала строительной отрасли, - сообщили в минстрое.