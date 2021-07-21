В Саратове доставщику пиццы и роллов заплатили фальшивой 5-тысячной купюрой

Фальшивые пять тысяч стоили уголовного дела для саратовца

За сбыт фальшивой 5-тысячной купюры в Саратове задержали 21-летнего молодого человека. Этой фальшивкой он расплатился с доставщиком пиццы и роллов.

Сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России в Саратове установлено, что мужчина расплатился купюрой номиналом 5000 рублей в Заводском районе Саратова за доставку пиццы и роллов. Курьер суши-бара не сразу понял, что держит в руках подделку.

Позже, когда обман обнаружился, он смог вспомнить и опознать того, кто с ним таким образом расплатился за заказ.

Подозреваемый после задержания признался в использовании фальшифки, возбуждено уголовное дело.

УМВД России по городу Саратову напоминает, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, не следует разменивать купюры незнакомым лицам, а наличные лучше проверить в банке или через банкомат.