На берегоукрепления в Вольске правительство РФ выделило почти 60 млн рублей

Берегоукрепление в Вольске требуется, чтобы потом не компенсировать убытки в 590 млн рублей от возможных последствий разрушения участка берега в городе. На эти цели выделены почти 60 млн рублей.

Соответствующие распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Работы подразумевают берегоукрепление участка Волгоградского водохранилища от улицы Малыковской до Комсомольской, где вобьют 375 железобетонных буронабивных свай.

Распоряжаться деньгами из резервного фонда правительства Росводоресурсы. Регион также обязан внести свою долю – 11% вложит в проект областной бюджет.

Напомним, сегодня председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о строительстве набережной в Вольске.

Депутат Госдумы Николай Панков вчера сообщил о выделении денег и уточнил, что на набережной Вольска планируется сделать пляж.

- Теперь главное на уровне области и района грамотно провести все необходимые процедуры. И не затягивать с продолжением благоустройства ул. Революционной. А обновлённая набережная с собственным пляжем в черте города замкнет пешеходную зону в Вольске, - сообщил Панков.