Мордобой в Саратовской областной думе спикер устраивать отказался

Саратовские депутаты едва не подрались из-за женщины - коллеги Юлии Литневской
В финале заседания Саратовской областной думы 21 июля депутат Сергей Харьков (ЕР) заявил о желании "врезать" коллеге из КПРФ Николаю Бондаренко.
- Мне жалко людей, которые верят Бондаренко. Он наверняка их подставит, как было с министром Соколовой с которой они флиртовали в коридорчике, а потом он поступил не по-мужски – напомнил Сергей Харьков историю с «макарошками».
Депутат также отметил неуважительные отзывы Бондаренко на заседании думы о родителях депутата Юлии Литневской.
- Слушайте, так нельзя. Хочется встать и врезать независимо от возраста, - заявил Харьков.
На это председатель думы Александр Романов заявил. Что будет строго выполнять регламент.
- Что касается вашего призыва организовать мордобой – я вам официально заявляю, я выполняю регламент областной думы и все. Нравится или не нравится это кому-то. – отказался от участия в организации спарринга Романов.
Бондаренко в ответном слове заявил, что драться с Харьковым он не собирается.
Разница в возрасте между депутатами – 28 лет.