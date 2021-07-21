Мордобой в Саратовской областной думе спикер устраивать отказался

Саратовские депутаты едва не подрались из-за женщины - коллеги Юлии Литневской

В финале заседания Саратовской областной думы 21 июля депутат Сергей Харьков (ЕР) заявил о желании "врезать" коллеге из КПРФ Николаю Бондаренко.

- Мне жалко людей, которые верят Бондаренко. Он наверняка их подставит, как было с министром Соколовой с которой они флиртовали в коридорчике, а потом он поступил не по-мужски – напомнил Сергей Харьков историю с «макарошками».

Депутат также отметил неуважительные отзывы Бондаренко на заседании думы о родителях депутата Юлии Литневской.

- Слушайте, так нельзя. Хочется встать и врезать независимо от возраста, - заявил Харьков.

На это председатель думы Александр Романов заявил. Что будет строго выполнять регламент.

- Что касается вашего призыва организовать мордобой – я вам официально заявляю, я выполняю регламент областной думы и все. Нравится или не нравится это кому-то. – отказался от участия в организации спарринга Романов.

Бондаренко в ответном слове заявил, что драться с Харьковым он не собирается.

Разница в возрасте между депутатами – 28 лет.