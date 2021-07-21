В Саратовскую область будет направлено 1,2 млрд рублей на поддержку здравоохранения

Правительство Российской Федерации выделит Саратовской области 1,2 миллиарда рублей на повышение «запаса прочности систем здравоохранения».

Средства выделяют регионам из-за увеличившейся нагрузки на систему здравоохранения в период пандемии. За счет этих средств предполагается сохранить и увеличить прием пациентов с различными заболеваниями.

- Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь, — отметил Мишустин.

Всего правительство выделило регионам более 85 млрд рублей на оказание страховой медицинской помощи.