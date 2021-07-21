Николаю Бондаренко для привлечения новой аудитории предложили назваться Машей и надеть платье

Николай Бондаренко

На заседании Саратовской областной думы исполняющий обязанности руководителя фракции «Единой России» Алексей Антонов заявил, что некоторые депутаты не поддерживают поправки в областной бюджет, как раньше не поддерживали поправки в Конституцию. А кое-кто ради привлечения аудитории и хайпа вполне мог бы сменить имя на женское и надеть платье.

- Некоторые наши коллеги традиционно выступают и голосуют против поправок в бюджет, не задумываясь о последствиях. Также год назад они громко выступали против поправок в конституцию. Они и сейчас продолжают это делать. Взять хотя бы два пункта. Которые поддержали жители нашей страны - это приоритет конституции над международными нормами в правовом пространстве и норма защиты института брака и семьи как союза мужчины и женщины. Благодаря принятию поправок мы можем встать на защиту наших традиционных ценностей, когда европейский суд по правам человека обязывает Россию узаконить однополые союзы. Но мы то с вами понимаем, что это неприемлимо для российского народа. Если принять это, тот тут же Николай Николаевич назвал бы себя Машей и для привлечения новой аудитории надел бы платье Литневской, подаренное ему полтора года назад. Нужны нам такие европейские ценности? Думаю, что нет, а вот новые дороги, больницы, школы нужны, - обосновал Антонов, почему фракция ЕР будет голосовать за поправки в областной бюджет.

Напомним, некоторое время назад депутат облдумы Юлия Литневская в пылу полемики с депутатом Николаем Бондаренко предложила подарить ему свое платье.