Саратов может получить новые трамваи и троллейбусы на 2 млрд рублей

Новые троллейбусы прибывают с завода в Энгельсе в Саратов

Правительство Саратовской области работает над получением средств, чтобы в 2022 году взять в лизинг десятки новых троллейбусов и трамваев. Общая стоимость техники около 2 млрд рублей.

Об этом губернатор Радаев заявил в ходе заседания Саратовской областной думы 21 июля.

- В лизинг на следующий год будем брать еще машины стоимостью 2 млрд рублей, работаем над этим. Уже 12 троллейбусов «Адмиралов» работают на линиях, в сентябре-октябре 2020 года получим еще 12 новых троллейбусов с нашего завода в Энгельсе и до конца года всего 70 машин, часть из них уйдет в Балаково.

Радаев также отметил, что область продолжит поддерживать СГЭТ.

- СГЭТ будем поддерживать и дальше. Да сейчас там еще не все хорошо, там есть проблемы и их много. Но посмотрите, что было недавно - еще хуже. Сейчас мы исправляем, - отметил Радаев, напомним что ситуация начала исправляться после визита на предприятие спикера ГД Вячеслава Володина.