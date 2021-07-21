Осужденному в Саратове добавили четыре года колонии за наушники

Осужденный ранее 29-летный мужчина получил увеличение срока заключения на 4 года за применение насилия по отношению к инспектору УФСИНа, сообщает пресс служба регионального следственного комитета. Причиной агрессии заключенного стали наушники – запрещенный предмет на территории колонии.

Наушники выявил металлоискатель во время личного досмотра утром, 24 апреля 2020 года колонии № 10 УФСИН России по Саратовской области. Обнаружив наушники, инспектор УФСИН потребовал выдать ему запрещенный предмет. Заключенный отказал и применил агрессию - "схватил инспектора за руки и оттолкнул от себя, пытаясь попутно передать наушники другому, находящемуся поблизости, арестанту". В результате наушники упали на пол и были изъяты инспектором.

В результате суда заключенному был вынесен приговор в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, что в сложении с не отбытой частью наказания составило девять лет. Заключенный свою вину не признал.