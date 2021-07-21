В Саратовской области только 361 человек из 267 тысяч привитых заразились коронавирусом

ГУЗ «Центр СПИД» в Саратовской области провел анализ заболеваемости коронавирусом тех, кто был привит вакцинами. По состоянию на 30 июня среди привитых было 267 тысяч саратовцев. Из них коронавирусом после вакцинации заразился 361 человек. Все заразившиеся остались живы. При этом 77% из них перенесли болезнь в легкой форме или вообще без симптомов. Об этом на брифинге заявил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

- В возрасте до 30 лет и в группе старше 80 лет заболевших практически не было, - прививка эффективна, - сказал Станислав Шувалов.

Из 361 человека только 161 заразились после второго укола вакцины.