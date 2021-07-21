За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 238 человек

По данным оперштаба региона, в Саратовской области к утру 21 июля зарегистрировано 238 новых случаев коронавируса.

Больше всего новых случаев в Саратове – 97, в Энгельсском районе – 32, в Балаковском районе – 24, в Балашовском – 13.

Людей старше 60 лет среди новых больных - 62 человека.

По клиническому течению болезни: с пневмонией — 94, с признаками ОРВИ — 136, с бессимптомным течением — 8.

Таким образом общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 70 592 человека, выздоровели с начала пандемии 66 098 пациентов, за сутки — 221.