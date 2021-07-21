Удар током оборвал жизнь саратовца с болгаркой

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области мужчина умер по дороге в больницу, не приходя в сознание. Следователи регионального СУ СКР при осмотре тела обнаружили причину смерти.

ЧП произошло в поселке Красноармейский Романовского района. Родственники нашли во дворе дома 47-летнего мужчину, он был без сознания. Они попытались доставить его в больницу, но он скончался по дороге.

В ходе осмотра следователями СКР на теле мужчины выявлены следы термического воздействия, характерные при ударе током. Назначено судебно-медицинское исследование.

- В ходе проверки установлено, что во дворе дома мужчина выполнял работу по хозяйству с использованием болгарки, которая была подключена к удлинителю, лежавшему на земле. Незадолго до этого прошел дождь, и поверхность земли была мокрой. По предварительно версии, пострадавший, работая с болгаркой, коснулся металлического предмета, который оказался под напряжением, - рассказали в региональном СУ СКР.