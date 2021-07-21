Жители Саратова на втором месте в России по желанию улететь в космос

Фото Саратова и Энгельса из космоса, сделанное с МКС

По данным федерального социологического опроса, проведённого в июле 2021 года независимой исследовательской компанией ZOOM MARKET, больше всего посетить космос в качестве туристов мечтают жители Москвы, Саратова и Томска.

Рейтинг городов РФ, жители которых больше всего мечтают посетить космос:

Москва (1), Саратов (2), Томск (3), Новосибирск (4), Владивосток (5), Екатеринбург (6), Санкт-Петербург (7), Нижний Новгород (8), Казань (9), Красноярск (10), Воронеж (11), Самара (12), Краснодар (13), Пермь (14), Уфа (15), Ростов-на-Дону (16), Волгоград (17), Махачкала (18), Брянск (19), Омск (20), Тамбов (21), Челябинск (22) и Саранск (23).

Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 23 городах РФ. Общая выборка составила 2760 респондентов. Жителям городов задали четыре вопроса: скажите, по вашему мнению Роскосмосу нужно развивать космический туризм? По вашему мнению государству нужно вкладывать деньги в космический туризм? Стоит ли государству давать преференции частным компаниям для развития космического туризма? Вы бы мечтали в качестве туриста посетить космос?

Авторы опроса отметили, что 52% жителей страны мечтают посетить космос в качестве туриста, но при этом 98% из них смущает возможная стоимость «тура».