Властям поставили на вид проблемы с водой в поселке Алексеевка Хвалынского района

Люди не должны зависеть в водоснабжениии от природных осадков. Если нет у местных властей сил самим решить проблему, надо оформлять документы и обращаться на федеральный уровень. О проблемах с водой в Алексеевке Хвалынского района рассказал в своей телеграм-канале "Пара слов" депутат ГД Николай Панков.

- Понимаю, что в засушливое лето возникли проблемы с водой в посёлке Алексеевка Хвалынского района. Пересыхают родники, питающие колодцы. Но с другой стороны, разве правильно, что система водоснабжения так сильно зависит от природных осадков? Вода людям нужна всегда, независимо от погоды.

И это уже вопрос к работе властей района. Если не получается модернизировать систему водоснабжения за счёт местных ресурсов, то есть федеральные программы, в которые можно включить район. Когда на местах выходят с инициативой, подкреплённой необходимыми документами, то и проблемы решаются быстрей, - написал Панков.