В Саратове предложили создать премию имени Николая Титова

Лидия Златогорская Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 20 июля, в Саратове прошло прощание с известным фотографом Николаем Титовым. Гроб и тело перевезут в Нижний Новгород для кремации.

Глава регионального Союза журналистов Лидия Златогорская рассказала корреспонденту «КП-Саратов» о том, каким человеком был Титов:

- Очень многих людей он и прославил, и открыл. Мы благодарим его за талант видеть и рассказывать. И в благодарность за сотрудничество с нами, за дружбу, надо увековечить его имя, потому что, например, когда мы делали книгу «Летописцы истории страны», он даже не написал, какие у него есть награды, какие он международные конкурсы выигрывал. Из-за своей скромности. Я ему сто раз звонила: «Коля, ты напиши, какие у тебя награды, ну, это же так важно!» Ну, в общем он это не сделал, мы теперь должны!

Златогорская предложила организовать в следующем году, к 70-летию Титова, фотовыставку, а также учредить премию или конкурс его имени.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.